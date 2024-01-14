تامر حسني يكشف كواليس يومه مع ابنته تاليا في دبي

كشف الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن كواليس يومه بصحبه ابنته تاليا في دبي.

وعلق تامر حسني على لقطات من حفله مع وجود تاليا ابنته: يومي مع تاليه قبل الحفلة قررت تعملي صينية بطاطس عشان لسه متعلمتهاش وقالتلي أساعدها يابنتي إحنا في فندق معيش صينية أكيد المرة الجاية هسافر بيها مع المايك بتاعي حاضر طب عايزة ألعب على المسرح وأقف Dj قولتلها وننسى البطاطس؟ قالتلي تمام وطلعت Dj فعلاً والناس سقفولها أوي المهم إن أنا دلوقتي مستمتع جداً بتقشير البطاطس في مطبخ الفندق.

تفاصيل كليب «موحشتكيش»

وحقق تامر حسني نجاحا كبيرا بكليب موحشتكيش والذي طرحه منذ أيام عبر قناته على يوتيوب وتعدى الـ6 ملايين مشاهدة.

وتميز الكليب بالطابع الرومانسي من خلال عدد من المشاهد التي جمعت تامر حسني وثراء جبيل بطلة الأغنية.