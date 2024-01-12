استقبال حار لنجم الجيل تامر حسني وابنته تاليا في دبي (صور)

شارك الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، صورا له صحبة ابنته تاليا في دبي استعداد لحفله الغنائي.

ونشر تامر حسني صوره مع ابنته تاليا معلقا: وصولي دبي أنا و تاليه مطقمين ولابسين زي بعض، بالمناسبة والله الاستقبال ده حصل عشان تالية كل الحب والاحترام للمنظمين الكرام‎ وإدارة فندق palazzo Versace Dubai جماهير دبي الغاليين منتظركم بكرا إن شاء الله في الحفلة.

كليب موحشتكيش لتامر حسني

وحقق مؤخرا تامر حسني نجاحا كبيرا بكليبه الغنائي موحشتكيش، والذي تشاركه فيه بالتمثيل الفنانة ثراء جبيل، وتصدر الكليب التريند في أولى ساعات طرحة وتخطى الـ6ملايين مشاهدة على يوتيوب في 3 أيام.