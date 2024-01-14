تامر حسني يحيي حفلا كامل العدد في دبي.. ويوجه رسالة للجاليات العربية (صور)

أحيا المطرب تامر حسني، حفلا غنائيا كامل العدد في دبي، وشارك جمهوره صور الحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وعلق تامر حسني على الصور قائلا: «حفل مهرجان دبي، شكرًا للحضور الكريم من جماهير الإمارات وكل الجاليات العربية.. نورتوني».

كليب موحشتكيش

اقترب المطرب تامر حسني من تحقيق 8 ملايين مشاهدة بكليبه الجديد الذي يحمل عنوان «موحتكيش» عبر قناته على موقع الفيديوهات «اليوتيوب».

أغنية موحشتكيش من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر علي فتح الله. وسيطر الطابع الرومانسي على الأغنية من خلال مشاهد حب تجمع بين تامر حسني وبطلة الكليب ثراء جبيل.