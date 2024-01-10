تامر حسني يحقق أول مليون مشاهدة بكليب «ما وحشتكيش» في 24 ساعة

حقق الفنان تامر حسني أول مليون مشاهدة بكليب «ما وحشتكيش» والذي طرحه أمس عبر قناته على «يوتيوب» وشاركته البطولة الفنانة ثراء جبيل.

تامر حسني يروج لكليب ما وحشتكيش

وروَّج تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لكليب ما وحشتكيش بنشر البوستر الدعائي معلقا: «حبايب قلبي انتظروا إن شاء الله كليب ما وحشتكيش من ألبوم هرمون السعادة».

أغنية ما وحشتكيش لتامر حسني

أغنية ما وحشتكيش من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، من ألبوم هرمون السعادة.

وتقول كلمات الأغنية: معقولة أكون ما وحشتكيش، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق ما فرقتنيش، عندك خلاص واقفة الحياة.. من بعد حضنك، حضني مات.