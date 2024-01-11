رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تامر حسني يحقق مليوني مشاهدة بكليب موحشتكيش

كتب:

ياسمين محمود
08:23 ص | الخميس 11 يناير 2024
مشهد من الأغنية

مشهد من الأغنية

حقق الفنان تامر حسني، نحو مليوني مشاهدة لكليب موحشتكيش الذي تشاركه بطولته الفنانة ثراء جبيل، في أقل من 48 ساعة من طرحه.

كليب موحشتكيش

وكان تامر حسني نشر البرومو الدعائي للكليب عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليه قائلا: «قريبا».

كلمات أغنية موحشتكيش 

أغنية موحشتكيش كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول الكلمات: «معقولة أكون موحشتكيش، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق مفارقتينيش، عندك خلاص واقفة الحياة، من بعد حضنك حضني مات».

اقرأ المزيد:

قبل خطبتهما.. برامج ومهرجانات جمعت هشام جمال وليلى أحمد زاهر

هشام جمال لـ أحمد زاهر: يشرفني أناسب بني آدم محترم عرف يربي بناته

أول صور من قراءة فاتحة الفنانة ليلي زاهر وهشام جمال

ليلي أحمد زاهر تخطف كرسي المذيعة من هنا الزاهد بعد ظهورها كضيفة معها

تامر حسني يتصدر تريند يوتيوب بأغنية «موحشتكيش»

ثراء جبيل تشكر تامر حسني بعد مشاركتها في «موحشتكيش».. والمطرب: «اختيار في محله»
بقلم ياسمين محمود