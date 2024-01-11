تامر حسني يحقق مليوني مشاهدة بكليب موحشتكيش

حقق الفنان تامر حسني، نحو مليوني مشاهدة لكليب موحشتكيش الذي تشاركه بطولته الفنانة ثراء جبيل، في أقل من 48 ساعة من طرحه.

كليب موحشتكيش

وكان تامر حسني نشر البرومو الدعائي للكليب عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليه قائلا: «قريبا».

كلمات أغنية موحشتكيش

أغنية موحشتكيش كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول الكلمات: «معقولة أكون موحشتكيش، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق مفارقتينيش، عندك خلاص واقفة الحياة، من بعد حضنك حضني مات».