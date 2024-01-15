حزب التجمع يستضيف معرضا لصناعات الحرف التراثية (صور)

استضاف حزب التجمع، في مقره المركزي بالقاهرة، السبت الماضي، معرضًا لصناعات الحرف التراثية الأسوانية من ملابس النوبة والحلي المتقنة المصنوعة من النحاس المطعم بالجلود والزجاج والأقنية الفخار، والمنسوجات والطاقية النوبي بأشكالها التراثية المتعددة، والعديد من المنتجات التي تعكس تراثنا وعادات وتقاليد المصريين القدماء في اختيار النقوش والألوان.

جاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة «نحمي تراثنا»، ويديرها عادل منيب، وأشرف على إعداد المعرض بمقر الحزب نرمين مصطفى عضو حزب التجمع، إذ قام المشرفون على المعرض بتكريمها، بجانب رئيس الحزب النائب سيد عبد العال.

افتتح المعرض الأمين العام لحزب التجمع محمد سعيد، بحضور ومشاركة لفيف من قيادات الحزب وأعضائه من اتحادي النساء والشباب بالتجمع، والضيوف من محافظة أسوان والنوبة والصعيد.

افتتحت أعمال المعرض، بكلمة ترحيب من أمينة النقاش المتحدث الرسمي باسم التجمع، كما قامت بتسليم أعضاء الجمعية ممن شاركوا في الحضور، شهادات التكريم التي منحها حزب التجمع لعدد من رموزه وقيادته الوطنية في محافظة أسوان، وهم: النائب مختار جمعة، والنائب الدندراوي ومحيي الدين والشيخ عبد الهادي يعقوب.