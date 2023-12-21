حزب التجمع: السيسي القائد الأنسب.. الشباب يثقون فيه ويدعمون سياساته

عقد حزب التجمع، الندوة رقم 99 لمنتدى خالد محيي الدين، تحت عنوان «ماذا بعد الانتخابات الرئاسية في مصر؟»، لتحليل المشهد الانتخابي، ومتطلبات القوى السياسية خلال الفترة المقبلة، إذ يرى أعضاء حزب التجمع أنّ المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والجهود لتنمية الحياة السياسية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المحليات، ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

حزب التجمع يشيد بالمشهد الانتخابي

وخلال الندوة، أشاد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بالمشهد الانتخابي والإقبال غير المسبوق، مؤكدًا أنه يجب الاستفادة من ذلك لتنمية الحياة السياسية، وتمكين الشباب في العمل الحزبي.

بدوره أكّد محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أن أحد دوافع المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كانت عاطفة المصريين وقلقهم على الوطن أمام هذه التحديات، ولذلك خرج أكثر من 44 مليون ناخب للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، وهو ما كان يحث عليه الحزب دائمًا، إذ يرى «التجمع» أن السيسي، هو القائد الأنسب لهذه المرحلة.

فيما قال أكرم جلال، عضو المكتب التنفيذي وأمين شباب حزب التجمع بالدقهلية، إن مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية بهذا الإقبال الكثيف، كان سببه ثقتهم الكبيرة في الرئيس السيسي، وقلقهم على مستقبلهم من التحديات التي تحيط بالوطن، مشيدًا بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، ما انعكس على ثقة الناخبين.

وأوضح عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، خبير النظم والتشريعات الانتخابية، أن نسب المشاركة والأرقام التفصيلية للناخبين تبين حجم الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية 2024.