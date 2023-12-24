حزب التجمع: الحياة السياسية تشهد نقلة نوعية خلال الـ10 سنوات الأخيرة

قال عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، إن الحياة السياسية شهدت خلال الـ10 سنوات الأخيرة نقلة نوعية غير مسبوقة، وبدت ملامحها في عدد من المظاهر، من بينها الحوار الوطني الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال المرحلة الثانية منه تحت رعايته، واهتمامه بمُخرجات المرحلة الأولى من الحوار، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما شهدته المرحلة الأولى للحوار من قيام الأحزاب بطرح رؤاها وأفكارها، وأرائها النقدية للسياسات الحكومية المطبقة، أتاح الفرصة لتقديم نفسها للرأي العام بشكل أكثر وضوحًا عبر هذه النافذة، فضلا عن تدشين «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، التي تضم في عضويتها شباب الأحزاب، والدفع بهم في الترشح لمجلسى النواب والشيوخ، دون أن يقف اختلاف توجهاتهم وأيديولوجياتهم عائقًا أمام ذلك، ما حقق قدرًا كبيرً من التمكين السياسى لهم ولأحزابهم.

اتساع مساحة تمثيل الأحزاب في البرلمان

وأشار إلى اتساع مساحة تمثيل الأحزاب في البرلمان الذي يضم في غرفته الأولى «مجلس النواب» ممثلين لنحو 13 حزبًا، وزاد العدد في غرفته الثانية «مجلس الشيوخ» بممثلين لنحو 17 حزبا، ما جرى عبر اعتماد نمط الانتخاب بالقوائم ، وتشكيل قائمة وطنية موحدة تضم داخلها تنوعا واسعًا من الأحزاب والتيارات السياسية.

التنوع الحزبي الواضح

وأشار إلى حجم التنوع الحزبي الواضح في اللقاءات والاجتماعات التي يدعو لها رئيس الجمهورية، إذ تكون الأحزاب ركنًا رئيسيًا فيها بداية من افتتاح المشروعات القومية مرورًا بمؤتمرات الشباب وصولًا للحوار الوطني، والظهور الإعلامي اللفت لقيادات الأحزاب على هامش تلك الفعاليات و طرح البرامج والأفكار والرؤى المختلفة، بحضور متخذي القرار وأمام المواطنين على الهواء مباشرة.

وأكد أن كل هذه التطورات في مسار الحياة الحزبية خلال السنوات العشر الأخيرة، تترجمتها على الأرض عبر المشهد غير المسبوق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي خاضها ثلاثة من رؤساء الأحزاب، ما يعد تتويجًا حقيقيُا لمسار الإصلاح السياسي وتعزيز قدرات الأحزاب الفاعلة في الحياة السياسية.