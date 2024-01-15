يسري عبدالله لـ«الشاهد»: مصر لديها طموح كبير في تطوير التعليم والثقافة

أكد الدكتور يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، أن الدولة المصرية لديها طموح كبير في تطوير التعليم والثقافة.

الأجيال الجديدة أصابها ما أصاب المجتمع

وأضاف «عبد الله» في حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأجيال الجديدة أصابها ما أصاب المجتمع وهذا أمر متعارف عليه، ولكن فكرة النظر لأي جماعة بشرية من زاوية أنها كتلة واحدة، وأن الطلاب شيء واحد، ولكن هناك تنوع، وفي المحاضرات تجد أشخاص منتبهين وغير منتبهين، وما عليك غير إيقاظ النائم، وهذا يقتضي بأهمية الرجوع بالأساسات المركزية للجامعة لأنها في النهاية توصل الرسالة العلمية وتبني بداخل الطالب أولًا بما يسمي شخصية الطالب الجامعي والذي يتم على مستويات عديدة.

لابد من الانتقال بالطالب من خانة الحفظ

وتابع: «لابد من الانتقال بالطالب من خانة الحفظ والتذكر والتلقين، إلى خانة التحليل والابتكار والتمييز، والانتقال بالعقل من الخانة المعرفية والعقلية، من البسيطة البدائية إلى العمليات المعقدة والمركبة لمواجهة العالم الجديد فيتم الخروج من فخ العقلية الأحادية المصفحة، لمواجهة العالم بتعقيداته وتشابكاته بشكل طبيعي».

وأشار إلى أن يفهم جيدًا أن هذا العالم متغير باستمرار وأن يتم تعزيز فكرة الانتماء من قبل الجامعات دون شعارات داخل الطالب والطالبة لأنهم هم من سيقودون الدولة المصرية فيما بعد، ولا يجب أن تكون فكرة الوطن ملتبسة، وللأسف الشديد فكرة الوطن عند قطاعات من الأكاديمين ملتبسة وهذا معنى خطير، والإخوان قدموا فكرة الجماعة على فكرة الوطن، فهي فكرة ملتبسة.