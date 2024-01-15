بايدن: توسطنا لوقف القتال بغزة لمدة 7 أيام في نوفمبر الماضي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن من خلال العمل بالتنسيق الوثيق مع مصر وقطر وإسرائيل، توسطت «واشنطن» في وقف القتال لمدة 7 أيام، بنوفمبر الماضي، مما أدى إلى إطلاق سراح 105 محتجزين بمن فيهم طفل أمريكي «4 سنوات»، والسماح بزيادة المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة في نوفمبر الماضي، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار الرئيس الأمريكي، في بيان، إلى أنه يتطلع إلى الحفاظ على اتصال وثيق مع نظرائه في مصر وقطر وإسرائيل لإعادة جميع المحتجزين، إلى وطنهم وإعادتهم إلى عائلاتهم.

وأضاف بايدن في بيان، أن الفصائل الفلسطينية، انسحبت من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين بعد أسبوع فقط، مضيفا في بيان، الإدارة الأمريكية، عملت على إعادة المحتجزين الأمريكيين«6 محتجزين» إلى الولايات المتحدة بعد عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان اثنيين، أحدهما يدعى سليمان كنعان «17 عاما»، والأخر خالد حميدات «16 عاماً» برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمحافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، أمس الأحد، إلى 5 شهداء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.