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الفصائل الفلسطينية تثير الجدل بفيديو جديد للمحتجزين الإسرائيليين.. «غدا سنخبركم بمصيرهم»

كتب:

منى السعيد
11:55 م | الأحد 14 يناير 2024
من مقطع فيديو الفصائل الفلسطينية

من مقطع فيديو الفصائل الفلسطينية

نشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو جديد بعنوان «حكومتكم تكذب» باللغة العربية والعبرية بالتزامن مع اليوم 100 من الحرب على قطاع غزة، يتضمن مجموعة من المحتجزين الإسرائيليين المتواجدين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

مقطع فيديو جديد للفصائل الفلسطينية

وظهر في مقطع فيديو، في المشهد الأول فتاة قالت: أنا نوعا أرغماني عمري 26 عاما من مستوطنة بئر سبع»، وطالبت في مقطع الفيديو بإيقاف الحرب وعودتهم مرة أخرى إلى عائلاتهم بأمان وسلام، قائلة: «أوقفوا هذا الجنون».

كما ظهر في الفيديو شاب اسمه تايس فيرسكي عمره 38 عاما من تل أبيب، قال: «نتنياهو من فضلك.. أوقف الحرب.. أعدنا إلى البيت».

ثم ظهر رجل قال إن اسمه يوسي شرعابي عمره 53 عاما، وقال: «لذلك يجب الآن أن تتوقف الحرب».

حكومتكم تكذب.. سنخبركم غدا بمصيرهم

وتعلق الفصائل الفلسطينية بعدها باللغة العربية والعبرية والإنجليزية: «انتظرونا.. غدا سنخبركم بمصيرهم»، يليها: «حكومتكم تكذب».

يأتي هذا في الوقت الذي تزداد فيه المظاهرات الغاضية في جميع أنحاء تل أبيب بسبب المحتجزين المتواجدين في قطاع غزة منذ 100 يوم، وارتفاع وتيرة الأخبار حول مقتلهم نتيجة القصف العشوائي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي والتوغل البري في قطاع غزة.

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