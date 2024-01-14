الفصائل الفلسطينية تثير الجدل بفيديو جديد للمحتجزين الإسرائيليين.. «غدا سنخبركم بمصيرهم»

نشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو جديد بعنوان «حكومتكم تكذب» باللغة العربية والعبرية بالتزامن مع اليوم 100 من الحرب على قطاع غزة، يتضمن مجموعة من المحتجزين الإسرائيليين المتواجدين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

مقطع فيديو جديد للفصائل الفلسطينية

وظهر في مقطع فيديو، في المشهد الأول فتاة قالت: أنا نوعا أرغماني عمري 26 عاما من مستوطنة بئر سبع»، وطالبت في مقطع الفيديو بإيقاف الحرب وعودتهم مرة أخرى إلى عائلاتهم بأمان وسلام، قائلة: «أوقفوا هذا الجنون».

كما ظهر في الفيديو شاب اسمه تايس فيرسكي عمره 38 عاما من تل أبيب، قال: «نتنياهو من فضلك.. أوقف الحرب.. أعدنا إلى البيت».

ثم ظهر رجل قال إن اسمه يوسي شرعابي عمره 53 عاما، وقال: «لذلك يجب الآن أن تتوقف الحرب».

حكومتكم تكذب.. سنخبركم غدا بمصيرهم

وتعلق الفصائل الفلسطينية بعدها باللغة العربية والعبرية والإنجليزية: «انتظرونا.. غدا سنخبركم بمصيرهم»، يليها: «حكومتكم تكذب».

انتظرونا .. غداً سنخبركم بمصيرهم

حكومتكم تكذب

מחכים.... מחר אנחנו אומרים לכם על גורלכם

ממשלתים שקרנית



القسام بنشر pic.twitter.com/jdwfjkJPZJ — Tamer تامر (@tamerqdh) January 14, 2024

يأتي هذا في الوقت الذي تزداد فيه المظاهرات الغاضية في جميع أنحاء تل أبيب بسبب المحتجزين المتواجدين في قطاع غزة منذ 100 يوم، وارتفاع وتيرة الأخبار حول مقتلهم نتيجة القصف العشوائي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي والتوغل البري في قطاع غزة.