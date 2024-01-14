الفصائل الفلسطينية: أخرجنا نحو 1000 آلية عسكرية للعدو خلال 100 يوم

كشفت الفصائل الفلسطينية في بيان بعنوان «100 يوم صمود وتضحية.. بطولة وإباء»، اليوم الأحد، الذي يتزامن مع اليوم الـ100 من الحرب على قطاع غزة، أنه رغم العدوان لا يزال الشعب الفلسطيني الإسطورة يقف شامخًا، موضحًا أن معركة «طوفان الأقصى» هي عملية مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني، وصرخة دوت لتحرر كل الأمم والشعوب المستعمرة.

الفصائل أخرجت 1000 آلية عسكرية من غزة

وأضاف البيان أن طوفان الأقصى كانت عملية لتذكير قوى العالم الذي تحكمه شريعة الغاب قبل السابع من أكتوبر بالعدوان المستمر على المسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية.

وتابع أن جرائم الاحتلال وحكومته وصلت للمطالبة بسحق الشعب الفلسطيني وتدمير مقدساته في الضفة الغربية والقدس والداخل وغزة، بل وبات جنود الاحتلال يتلذذون بقتل أسرانا ويشددون الخناق على غزة لإرضاء غرائز جمهورهم.

وشدد البيان أن الفصائل استطاعت إخراج نحو 1000 آلية عسكرية للعدو الإسرائيلي توغلت في غزة، كما نفذنا مئات المهام الناجحة، خلال 100 يوم من العدوان على القطاع.

وأضاف البيان أن المقاومة كبدت العدو ولا تزال تكبده خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبدته في السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن جميع الأسلحة المستخدمة هي من تطوير المقاومة ومحلية الصنع.

وقف العدوان أولا

وتساءلت الفصائل ماذا ستفعل التكنولوجيا والأسلحة الفتاكة أمام قوة إيمان مجاهد يمكث شهرين وأكثر في عقدته الدفاعية ينتظر الظفر بعدوه محتسباً كل ذلك لله ومؤمنا بقضيته وشهادات مجاهدينا الأبطال العائدين من خطوط المواجهة تؤكد إيمانهم وعظمتهم.

وأكد البيان أن أي حديث عن خيارات مفتوحة أمام المقاومة الفلسطينية لن تكون لها قيمة ما لم يكن يصاحبها وقف العدوان، مشددين على أن هذه المعركة ستتوسع وتحرق العدو.

وأكدوا أن معركة طوفان الأقصى هي معركة الوطن الفلسطيني يقاتل فيها الشعب والمقاومة في خندق واحد.

مصير المحتجزين في قطاع غزة

وأوضح أن ما أعلن عنه الاحتلال فيما يخص السيطرة على الأنفاق ومنصات صواريخ هي أمر مثير للسخرية، مؤكدين أنه لا يوجد أي مستودعات للأسلحة للفصائل في قطاع غزة.

وأضاف أن الفصائل فقدت الاتصال مع الكثيرين من ممجموعات المحتجزين في قطاع غزة، وعلى الأغلب سيكون العديد منهم قد قتل مؤخرًا، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مصيرهم.

وخلال 100 يوم من العدوان غزة، دنس عشرات المساجد في غزة، وأوقف الأذان والصلاة في حرب دينية واضحة، مؤكدين أن 100 يوم ما كلت عزائم المجاهدين وما ضعفوا وما استكانوا.