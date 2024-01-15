رئيسة تايوان تؤكد عمق الشراكة بين بلادها والولايات المتحدة

أكدت رئيسة تايوان المنتهية ولايتها، تساي إينج وين، خلال لقائها بوفد أمريكي عمق ومتانة الشراكة بين «تايبيه» و«واشنطن»، وفق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان لاي تشينج تي المؤيد لاستقلال تايوان، الذي تصفه السلطات الصينية، بالخطر الجسيم بالانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة، أمس الأول السبت، قدم شكره لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تهنئته بفوزه في الانتخابات.

رئيس تايوان الجديد: التعاون مع «واشنطن» مبني على القيم والمصالح المشتركة

وأشار رئيس تايوان الجديد، عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، إلى أن التعاون مع الولايات المتحدة مبني على القيم والمصالح المشتركة، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعرب تي، عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، عن نيته تعزيز الديمقراطية بشكل مشترك، وقال رئيس تايوان الجديد، إن من خلال العمل مع الأصدقاء الأمريكيين، تلتزم «تايبيه» بمواصلة تعزيز الديمقراطية والسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.