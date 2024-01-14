وزير الخارجية الصيني: تايوان لن تتمتع بحكم ذاتي.. ستجد «طريقا مسدودا»

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم، أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، «لم تكن يومًا بلدًا» ولن تكون عليه، وحذر من أي خطوات تجاه استقلال تايبيه، بحسبما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وزير الخارجية الصيني: تايوان لن تكون كذلك في المستقبل

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الصيني بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في تايوان وفوز مرشح يؤيد الاستقلال، وفي مؤتمر صحفي في القاهرة، أفاد قائلًا: «تايوان لم تكن يومًا بلدًا، لم تكن كذلك في الماضي، وبالتأكيد لن تكون كذلك في المستقبل».

وأصر وزير الخارجية الصيني وانج يي على أن أي محاولة لتحقيق استقلال تايوان ستكون محاولة لتقسيم الصين، وأكد أنهم سيتم معاقبتهم بشدة من قبل التاريخ والقانون، أشار إلى أن أي محاولة في هذا الصدد ستجد «طريقاً مسدوداً».

الصين ترفض تهنئ الدول لتايوان

وأعلنت الصين رفضها لتهنئة اليابان والولايات المتحدة للرئيس التايواني الجديد، ومع تولي تشينج – تي منصب الرئاسة في تايوان، أصبح مصير العلاقات بين الولايات المتحدة والصين غير مؤكد، خاصةً بعد تصريحات الصين التي أعربت فيها عن عدم رضاها عن الرئيس الجديد ووصفته بأنه صبي مدلل لحركة الاستقلال التايوانية.

كما أعربت السفارة الصينية عن استنكارها لما وصفته بـ«تصرفات خاطئة» من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بعد أن هنأ لاي وحزبه وأشاد بالانتخابات كـ«شهادة على الديمقراطية الحية في تايوان».

وجهت السفارة الصينية نداءً إلى المملكة المتحدة للاعتراف بأن تايوان هي إقليم صيني وأن يتعاملوا بحذر مع الشؤون المتعلقة بها وفقًا لمبدأ الصين الواحدة، وطالبتهم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للصين من خلال تصريحاتهم.