الصين تهدد تايوان برد قاسٍ على أي محاولة للاستقلال.. ماذا قالت؟

شهد إقليم تايوان انتخابات رئاسية، تعد الأولى من سلسلة انتخابات رئاسية ستجرى في عدة دول العام الجاري أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والجزائر، خاصة بعد فوز حزب معادي للصين في تايوان يدعو للاستقلال.

الصين تعادي الحزب الفائز في انتخابات تايوان

وفاز الحزب الديمقراطي التقدمي في الانتخابات الرئاسية على الرغم من معاداة الصين له والتي أشارت إلى أنه «خطر جسيم» بسبب مطالبات الحزب الدائمة بالاستقلال عن الصين وسط تعهد الحزب بالدفاع عن الجزيرة التي لديها أحقية الحكم الذاتي مع الإعلان أن الجزيرة مستمرة في التعاون مع الصين، وفقًا لمجلة «الصين اليوم»

هزيمة قاسية للحزب المؤيد للصين

وحقق الحزب سبقا بعد أن فاز بـ3 ولايات متتالية منذ بدء الانتخابات المباشرة في تايوان عام 1996 وكانت النتائج قاسية على الحزب القومي «الكومينتانج» الذي ينادي بالتقارب مع الصين حيث حصل فقط على 33.4% وعلق على الأمر: «أحترم القرار النهائي للشعب التايواني وأقدم التهاني للفائز»، وسط أجواء حرب في آسيا في الوقت الذي تشهد شبه الجزيرة الكورية أزمة بين كوريا الشمالية والجنوبية مع الاستعار في الاستعداد العسكري.

تصريح صيني شديد اللهجة

في سياق مواز، خرجت الصين بتصريحات شديدة اللهجة لتؤكد أن الجيش الصيني سيعمل على سحق أي رغبة من تايوان في الاستقلال عن الصين، فيما تجرى الانتخابات لـ 19.5 مليون ناخب مستقل واختار الرئيس 113 مشرعا، وتعد تايوان شريانا اقتصاديا مهما للصين إذ تمرر 705 من أشباه الموصلات في العالم فيما تمر 50% من الحاويات في العالم عبر هذا المضيق في قارة آسيا.