وزير الخارجية الصيني عن انتخابات تايوان: لا يوجد في العالم إلا صين واحدة

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إنّ القاهرة وبكين ستواصلان تعزيز التنسيق والتعاون لإيجاد الحل الدائم والشامل والعادل للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أنّ الموقف الصيني من الانتخابات الرئاسية في تايوان هو شأن داخلي للصين.

وأضاف وانج يي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع سامح شكري، وزير الخارجية، أنّ نتائج الانتخابات في تايوان لن تغير حقيقة أنّه لا يوجد في العالم إلا صين واحدة، مشيرا إلى أنّ تايوان جزء من الصين.

وأشار إلى أنّ التزام المجتمع الدولي لن يتغير بوجود الصين الواحدة كتوافق سائد، مشيرا إلى أنّه قبل 80 سنة ومن مدينة القاهرة التي نتواجد بها اليوم أعلنت الصين والولايات المتحدة وبريطانيا «إعلان القاهرة»، الذي نص بشكل واضح على إعادة تايوان المسروقة إلى الأراضي الصينية.

وأكد أنّه في العام 1945 أصدرت الصين والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي إعلانا آخر، نص على حتمية تنفيذ بنود إعلان القاهرة، لافتا إلى أنّ هذه الوثائق ذات الفعالية القانونية الدولية شكلت القومية للنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وأرست الأسس التاريخية والقانونية بأنّ تايوان جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصينية، لم تكن دولة بالماضي ولا بالمستقبل.

وتابع أنّ أي شخص سيتحدّث عن تايوان فهو يسعى إلى تقسيم الأراضي الصينية وسيتم معاقبته وفق التاريخ والقانون.