«وفا»: الاحتلال الإسرائيلي يواصل هدم منازل الأسرى المحررين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وبخاصة منازل الأسرى المحررين، وشرعت جرافات الاحتلال في هدم منزلين عقب اقتحام جنود الاحتلال برفقة 3 جرافات عسكرية، مدينة قلقيلية من عدة محاور، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

محاصرة واقتحام منازل الفلسطينيين

وحاصرت قوات الاحتلال، منزلا 120 مترا، في خلة ياسين «منطقة المرج» بمدينة قلقيلية، يعود للأسير المحرر صالح أبو صالح، قبل هدمه، وفي وقت لاحق، حاصر جنود الاحتلال، منزل الأسير المحرر بسام ياسين، التي تبلغ مساحته 120 مترا، وقامت بهدمه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الفلسطيني سعيد ياسين، وعاثت فيه خرابا، كما اقتحم الجنود الإسرائيليون، «حي الجنان» في مدينة البيرة وداهمت عدة منازل، كذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.