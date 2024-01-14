«تنمية المشروعات»: 6 آلاف دورة لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

قال باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتناهية الصغر، إن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الشباب، وتم عمل 6 آلاف دورة تدريبية للشباب بشأن المشروعات الصغيرة.

هناك مشروعات كثيرة يمكن أن يعملها الشباب

وأشار رحمي إلى أن هناك تشابكا وأدوارا كثيرة بين الجهاز ووزارة الشباب والرياضة، وندرس المشروعات التي يريد أن ينفذها الشباب وكذلك دعمها، لافتا إلى أن هناك مشروعات كثيرة يمكن أن يعملها الشباب مثل الألعاب الإلكترونية والنجيل الصناعي وغيرها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

استعراض خطة عمل وزارة الشباب والرياضة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم، لاستعراض خطة عمل وزارة الشباب والرياضة في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة المقبلة، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وتابع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة: «نريد أن نتعاون مع وزارة في مشروعات الفرنشايز، وكذلك وحدات الطعام المتنقلة»، مؤكدا أن الجهاز على استعداد لتلبية طلبات وزارة الشباب والرياضة في منظومة دعم المشروعات الصغيرة.

وفيما علق النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، على الـ6 آلاف دورة تدريبية قائلا: كم شاب من الذين حضروا الدورات استفاد وعمل مشروع على الأرض، وفيما يتعلق بوحدات الطعام المتنقلة طالب مرعي التنسيق ووضع الدراسة المطلوبة، حيث إنه بعد المبادرة وتجهيز وزارة الشباب للتصميم الخاص بالعربات الطعام.