«الأرصاد»: استمرار انخفاض الحرارة اليوم مع سقوط أمطار على المناطق الساحلية

أكّدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة اليوم، ولكن سيقل تأثير المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا على جميع أنحاء البلاد، وبالتالي تقل كميات الأمطار وتنحصر فقط على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مشيرة إلى تأثر البلاد بكتل هوائية ذات درجات حرارة منخفضة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

سقوط الأمطار على فترات متقطعة من اليوم

وأضافت «منار غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ هناك امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، لافتة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة على فترات متقطعة من اليوم.

الأجواء مائلة للبرودة نهارا

وتابعت أنَّ الأجواء مائلة للبرودة خلال فترة النهار على أغلب المحافظات الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما أجواء دافئة على جنوبي الصعيد وسيناء، مشيرة إلى انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل بعد غياب أشعة الشمس حتى الصباح الباكر، فتسجل الصغرى بين 10 و12 درجة مئوية على شمال البلاد، بينما بعض الأماكن من محافظات الصعيد تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 5 و6 درجات، وبالتالي تكون الأجواء ليلًا شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية.