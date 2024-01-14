حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا.. هل تستمر الأمطار؟

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس المتوقع غدًا الاثنين، يكون مائلًا للبرودة خلال النهار، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع وجود عدد من الظواهر الجوية، واستمرار الأمطار على بعض المناطق.

حالة الطقس غدًا

وأضافت «الأرصاد» أن غدًا تسود شبورة مائية خلال الصباح، على بعض الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، والمؤدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ومن المتوقع كذلك، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع سيادة طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وكذلك السواحل الشمالية الغربية، يكون مائلًا للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

درجات الحرارة غدًا

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، فهي كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 19 والصغرى 11.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 11.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 7.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 8.