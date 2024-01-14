تكاثر السحب على مناطق من القاهرة الكبرى.. هل تضربها الأمطار؟

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تُظهر استمرار تكاثر السحب الممطرة على عدة مناطق من البلاد، تشمل أماكن متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

هل تسقط أمطار على القاهرة الكبرى؟

وأوضحت «الأرصاد» أن الأجواء الآن مائلة للبرودة بشكل نسبي على أغلب الأنحاء، وذلك تزامنًا مع تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، والتي تكون ممطرة على شمال البلاد ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال الصعيد.

وفي بيان سابق لها، لفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى بكميات متفاوتة الشدة، وكذلك السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة إلى غزيرة.

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