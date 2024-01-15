جدول ترتيب دوري القسم الرابع لكرة القدم بالإسكندرية بعد انتهاء الجولة الـ14

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، جدول ترتيب فرق دورى القسم الرابع بعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة عشر.

ويضم القسم الرابع 4 مجموعات، وتشمل المجموعة الأولى فرق مركز شباب العبور، ومركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا، وجاء ترتيب فرق هذه المجموعة عن التالي:

ترتيب المجموعة الثانية

وتضم المجموعة الثانية فرق المصري الرياضي، وستيا، ونجوم المتراس، ومركز شباب النصر، وشباب الحضرة، ونجوم الحضرة، وشباب إمبروزو، والرياضى البحري، وشباب النيل، والمصري السكندري، وترتيب المجموعة كالتالي:‏

المجموعة الثالثة

وتضم المجموعة الثالثة فرق دهميت، وميدو، والجعافرة، وشباب محسن، وتوشكى، والمصنع الحربي، ومركز شباب العمراوي، والغزالي، ومركز شباب الحرية، وجاء ترتيب الفرق فيها كالتالي:

المجموعة الرابعة

وتضم ‏المجموعة الرابعة فرق مركز شباب الناصرية، وبهيج، ونادى النصر، وأهلي الملاحة، وقرشة، ونجوم النصر، وكابو، وماريا، وتوماس، وترتيب هذه المجموعة كالتالي: