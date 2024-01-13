وزير الاتصالات: مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية تدعم الشباب بمنح تدريبية مجانية

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة اشتملت مراحلها الإنشائية على معهد تكنولوجيا المعلومات ومعهد الاتصالات، بهدف تقديم المنح التدريبية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية.

منح مجانية للشباب

وأوضح وزير الاتصالات، خلال تصريحاته لبرنامج «من العاصمة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أن المنح التدريبية التي يقدمها المركز للشباب هي منح مجانية بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مبنى إيمنحوتب الإلكتروني والذي يضم مجموعة من المعامل على أعلى مستوى تقني إضافة إلى ما يقرب من 16 شركة ومحلية متخصصة في مجال التصميم الإلكتروني و 9 شركات محلية.

وتابع «طلعت» أن دور الوزارة في دعم تلك المعامل، يتمثل في توفير الدعم اللوجستي والتجهيزات التقنية اللازمة، بهدف المحافظة على تصنيفها المتقدم.

دعم الشركات العالمية المتخصصة في التصميم الإلكتروني

وأكد وزير الاتصالات أن مركز إيمنحوتب الإلكتروني يهدف إلى دعم الشركات العالمية المتخصصة في التصميم الإلكتروني بشكل متواصل، الأمر الذي يرجح أن البيئة التكنولوجيا المصرية تتمتع بمميزات تكنولوجية متقدمة.