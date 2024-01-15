‎شقق سكن لكل المصريين بالتجمع الثالث.. إنجاز 80% من بناء الوحدات

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنشاء وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالتجمع الثالث في مدينة القاهرة الجديدة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل، مع إقامة المجتمعات العمرانية المخططة لزيادة الرقعة السكانية من 7 إلى 14%.

شقق سكن لكل المصريين بالتجمع الثالث

ويضم مشروع ‎شقق سكن لكل المصريين بالتجمع الثالث نحو 5328 وحدة سكنية، يشرف على تنفيذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم تنفيذها بمعرفة مهندسي جهاز المدينة، وفقا لتصريحات المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، لـ«الوطن»، قائلًا إنّ مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالقاهرة الجديدة في التجمع الثالث، يجرى تنفيذه كمحور إسكان جديد بمدينة القاهرة الجديدة يضم 222 عمارة سكنية، بمساحات تتراوح من (90م2 : 120م2) للوحدة السكنية، كما يضم مجموعة محالات تجارية، وخدمات، ومرافق عامة وتم إنجاز حوالى 80% من إجمالي حجم المشروع ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية يونيه القادم.

إنجاز المشروع في المواعيد المحددة

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، شدد على ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، والعمل على إنجاز المشروع في المواعيد المحددة لها سلفا، طبقا للبرنامج الزمني، مع ضرورة الاهتمام بجودة أعمال التشطيبات، وتنسيق الموقع العام، خاصة اللاند سكيب، والهارد سكيب، والمخطط العام للطرق الرئيسية لإخراج المشروع بأفضل صورة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق جودة الحياة للمواطنين في كل مناحي الحياة.