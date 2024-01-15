الأرصاد تحذر من عودة ارتفاع درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عودة ارتفاع درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري وحتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة منذ بداية الأسبوع الجاري.

عودة ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية، في تقرير لها، أنَّ عودة ارتفاع درجات الحرارة، بسبب تعرض البلاد لكتل هوائية دافئة قادمة من المناطق الصحراوية تعمل على حدوث ارتفاع بين 2 إلى 4 درجات في الحرارة نهاية الأسبوع، إذ يسود طقس شتوي دافئ خلال النهار وبارد مع بداية ساعات المساء وشديد البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة في طقس الأيام المقبلة، فجاءت كما يلي.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 16-1-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 درجة.

- السواحل الشمالية 19 درجة.

- جنوب سيناء 20 درجة.

- شمال الصعيد 18 درجة.

- جنوب الصعيد 23 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 17-1-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 درجة.

- السواحل الشمالية 20 درجة.

- جنوب سيناء 21 درجة.

- شمال الصعيد 20 درجة.

- جنوب الصعيد 23 درجة.

درجات الحرارة الخميس 18-1-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 درجة.

- السواحل الشمالية 22 درجة.

- جنوب سيناء 25 درجة.

- شمال الصعيد 21 درجة.

- جنوب الصعيد 26 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 19-1-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 درجة.

- السواحل الشمالية 22 درجة.

- جنوب سيناء 26 درجة.

- شمال الصعيد 22 درجة.

- جنوب الصعيد 26 درجة.