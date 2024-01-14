سحب كثيفة وأمطار متفاوتة الشدة.. حالة الطقس غدا الاثنين

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا، فيما يخص آخر تطورات حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وذلك مع استمرار تكاثف السحب الممطرة على عدة مناطق متفرقة من البلاد، ممتدة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والإسكندرية.

أمطار على الإسكندرية

وقالت «الأرصاد» في بيانها، منذ قليل، إن صورة الأقمار الصناعية الأخيرة، تشير إلى أن هناك سحب ممطرة تؤثر على مناطق متفرقة من الإسكندرية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

توقعات الطقس غدًا

وبينت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، غدًا الاثنين، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة، وتبعًا لذلك يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، يكون مائلًا للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 19 والصغرى 11.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 11.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 7.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 8.