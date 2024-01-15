عاجل| رد فعل محمد صلاح في «أوضة اللبس» بعد صدمة موزمبيق

كشف مصدر داخل منتخب مصر، عن كواليس ما حدث من محمد صلاح، قائد الفراعنة، في غرفة تغيير الملابس الخاصة بالمنتخب الوطني، عقب التعادل المخيب مع موزمبيق بنتيجة 2-2، مساء أمس الأحد، بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة فعالياتها بكوت ديفوار.

كواليس ما دار بين محمد صلاح ولاعبي المنتخب بعد التعادل مع موزمبيق

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، على أن محمد صلاح ظهر غاضبا وحزينا بعد إنتهاء المباراة، بسبب التعادل المخيب والمفاجئ أمام موزمبيق بشكل كبير.

وأشار إلى أن الهدوء والصمت كان سيد الموقف في غرفة تغيير الملابس، وأكد محمد صلاح للاعبي المنتخب أنه يجب عليهم الثقة في أنفسهم، حتى لا يتكرر هذا المشهد المحزن.

وتابع المصدر: «محمد صلاح طالب اللاعبين بالخروج من هذه الأزمة سريعا، وأن يركزوا ولا يشغلوا بالهم بكل ما يقال»، مشددا على أن «ما حدث طبيعي في كرة القدم، والأهم تجاوز ما حدث، والقتال من أجل العودة سريعا، والفوز على غانا في المباراة المقبلة لمصالحة الجماهير المصرية».

منتخب مصر يستعد لمواجهة غانا

ويستعد منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى روي فيتوريا، لمواجهة نظيره منتخب غانا، يوم الخميس المُقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة، لحساب المجموعة الثانية.

ويطمع منتخب مصر، في تحقيق الفوز على غانا، لإحياء آماله في تخطي دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد التعادل أمام موزمبيق إيجابيا بهدفين لكل منهما.