أنفاق الفصائل الفلسطينية تظهر في تل أبيب.. ما القصة؟

لإعطاء فكرة عن الظروف التي يعيشها المحتجزون الإسرائيليون في قطاع غزة، والأنفاق التي يعيش فيها الفصائل الفلسطينية، صمم فنان إسرائيلي نفقًا في تل أبيب يصل طوله إلى 30 مترًا، محاكاة لأنفاق الفصائل الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة، التي يزعم قوات الاحتلال الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية والمحتجزين الإسرائيليين موجودون بها.

إضاءة خافتة وأصوات إطلاق النار والقصف الإسرائيلي

النفق صممه الفنان الإسرائيلي روني ليفافي، وبه إضاءة داخلية خافتة، مع أصوات إطلاق النار والقصف عبر مكبرات صوت، وتم لصق صور المحتجزين الإسرائيليين على الجدران، وبحسب «روني»، أراد أن يعطي خلفية عما يشعر به المحتجزون في غزة، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».

ويتوافد الزوار على الأنفاق التي تم افتتاحها بمناسبة مرور 100 يوم على وجود المحتجزين الإسرائيليين في غزة، كما تكتب العائلات رسائل للمحتجزين على الجدران.

الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي

دوريت جيفيلي، من منتدى المحتجزين والعائلات المفقودة قالت، أنه يجب الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إعادة المحتجزين إلى ذويهم، وليس هناك طريقة أخرى سوى الضغط، مضيفة: «يجب أن نضعهم في الاعتبار، يجب أن نقول باستمرار أن هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة ونحتاج إلى إعادتهم، نشعر بالخوف من الأماكن المغلقة هنا كل دقيقة».

عملية طوفان الأقصى واحتجاز عدد من المستوطنين الإسرائيليين

وكانت الفصائل الفلسطينية احتجزت عددا من المدنيين الإسرائيليين والجنود في هجوم السابع من أكتوبر والمعروف بعملية طوفان الأقصى، وفي صفقة الإفراج عن المحتجزين ضمن الهدنة الإنسانية نهاية نوفمبر الماضي، أفرجت الفصائل عن عدد من المحتجزين.