إطلاق قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» للكشف على أهالي المنوفية وبني سويف

تطلق مؤسسة «حياة كريمة»، سلسلة من القوافل الطبية الشاملة، مجانًا بقرى ومحافظات المبادرة، تباعًا، بشكل دوري، انطلاق من ترسيخ مبدأ الحفاظ على صحة المواطن المصري.

قوافل حياة كريمة الطبية

وفي هذا الصدد أشارت «حياة كريمة»، إلى إطلاق قافلة طبية شاملة كل التخصصات، في محافظة المنوفية، بالتعاون مع جامعة المنوفية وجامعة السادات، بالإضافة إلى إطلاق قافلة أخرى جديدة فب محافظة بني سويف بالتعاون مع وزارة الصحة، استمرت على مدار يومين.

تخصصات القوافل الطبية لحياة كريمة

وأوضحت المؤسسة أن القوافل الطبية شملت تخصصات الباطنة، النساء، الأطفال، رمد، وجلدية، موضحة أن أعداد المستفيدين من القافلة الطبية فى المنوفية وبنى سويف وصل إلى الآلاف من أهالي فى المحافظتين، مشيرة إلى أن أماكن القوافل تتغير يوميًا لضمان وصولها للمحافظات كافة.

الاهتمام بصحة المواطن

وأكدت حياة كريمة، استمرار تنظيم القوافل الطبية بشكل منتظم، بشتى أنحاء الجمهورية، والتي تأتي في إطار عمل المبادرة الرئاسية للتخفيف عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا، والاهتمام بصحة المواطن، والتي تأتي على رأس أولويات "حياة كريمة"، والتي يتم إطلاقها تباعا بالمحافظات المختلفة وفقا لجدول زمني.