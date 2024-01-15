رئيس مدينة منوف: تركيب بلاط الإنترلوك في 113 شارعا بتكلفة 50 مليون جنيه

أكد وحيد عبد ربه رئيس مجلس مدينة منوف بالمنوفية، أنه تم رصف 113 شارعا بالإنترلوك بمدينة منوف، خلال الأشهر القليلة الماضية، بتكلفة 50 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مدينة منوف من أكبر المدن بالمحافظة، وتستحق أن تتزين شوارعها بالإنترلوك استجابة لطلبات الأهالي.

رصف أكثر من 200 شارع آخر

وأوضح «عبدربه» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه ما زال يجري رصف الكثير من الشوارع حسب الخطة الموضوعة، حيث من المقرر رصف أكثر من 200 شارع بالانترلوك خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة المصرية بالمظهر الحضاري والتجميلي لجميع مدن وقرى الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية في هذا الشأن.