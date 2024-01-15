«التضامن»: آخر موعد لاستقبال طلبات الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات غدا

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، في استقبال الطلبات الخاصة بالتقديم على الإشراف على حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم 1445هـ/ 2024، وذلك من الراغبين في التقديم.

آخر يوم للتقديم

وتغلق وزارة التضامن الاجتماعي، أبوابها في استقبال طلبات الأشخاص الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية، يوم 16 يناير الجاري 2024.

بدأت الوزارة في استقبال الطلبات يوم 2 يناير

وبدأت الوزارة في استقبال الطلبات من الأشخاص الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية هذا الموسم، منذ يوم 2 من شهر يناير الجاري، وحتى غدا 16 من الشهر ذاته، إغلاق التقديم.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط، يجب أن تتوفر في الشخص المُتقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية والتي جاءت كالتالي:

1- أن يكون حسن السمعة ومُنضبط في جهة عمله.

2- يتم حساب السن في 30 يونيو من العام الجاري 2024، ويجب أن لا يزيد سن المُتقدم عن 60 عامًا.

4- لا يشترط وجود سابقة حج لمرشحي الجهة الإدارية بحكم مسئوليتهم عن حج الجمعيات الأهلية.

5- أن يكون المُتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل.