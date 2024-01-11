«أوقاف جنوب سيناء»: استمرار النشاط التثقيفي للطفل لبناء الوعي الديني

قال الشيخ السيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء اليوم، إن مديرية الأوقاف تتوسع في تنظيم الأنشطة في عدد من المساجد واستمرت حتى يومنا هذا تحت مسمى «النشاط الصيفي للطفل»، الذي انطلق من خلال 24 مسجدا لمدة 3 أيام في الأسبوع خلال الصيف، واستمرت يوما واحدا أسبوعيا خلال الفصل الدراسي الأول.

التحاق أعداد كبيرة من الأطفال بالأنشطة الدينية للأوقاف.

وأوضح السيد يوسف غيط في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك إقبالا كبيرا للالتحاق بالنشاط التثقيفي لمديرية الأوقاف وصل لـ2000 طفل، وهو الأمر الذي جعل المديرية تحرص على الاستمرارية طيلة أيام السنة من خلال الندوات التوعوية، والرحلات المجانية، وجلسات حفظ القرآن، والأنشطة التي تُبرز مواهب الأطفال، ومن الفعاليات التي لاقت إقبالا واستحسانا كبيرا هو تنظيم مسابقات حفظ القرآن الكريم.

أهداف الأنشطة التثقيفية لأبناء المحافظة

وأكد «غيط»، أن تلك الأنشطة تهدف إلى ثقل مواهب الأطفال وتقديم الرعاية الدينية والثقافية للأطفال مما جعل وزارة الأوقاف تهتم بهذا النشاط اهتماما بالغا، حيث أقامت مسابقات للأطفال في صيف 2023 بالتعاون مع بعض الوزارات، وأطلقت ندوات توعوية مستمرة ورحلات مكثفة بمعدل من رحلتين إلى ثلاثة شهريا لتمتد على مدار السنة.