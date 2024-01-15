لأول مرة.. بدء تقديم العلاج على نفقة الدولة بمستشفيي سيوة ورأس الحكمة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بدء تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين لأول مرة في مستشفى سيوة المركزي، ومستشفى رأس الحكمة المركزي استكمالاً، وسيتم تلقي الطلبات رسمياً الأحد المقبل، وذلك لتنفيذ رؤية القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، خاصة بالمحافظات الحدودية ومنها محافظة مطروح بعد تنفيذ عملية التكويد للمستشفيات.

اعتماد تكويد مستشفيي سيوة ورأس الحكمة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جري اعتماد تكويد كل من مستشفى رأس الحكمة المركزي ومستشفى سيوة المركزي، واعتمادهما من المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة، لتقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين من أهالي محافظة مطروح.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه جار التشغيل التجريبي وتشكيل اللجان الثلاثية وتدريب المسئولين القائمين بالعمل على الشبكة القومية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة لمدة أسبوع، لتكون المستشفيات المعتمدة على استعداد لتلقى طلبات المواطنين لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة من مطلع الأسبوع المقبل.

خدمات طبية متميزة للمرضى

وأكد محافظ مطروح، أنه يُجرى حالياً التعاون من خلال مديرية الصحة بمطروح وبدعم من وزارة الصحة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لتقديم خدمات طبية متميزة للمرضي في مستشفيات لأول مرة يجري فتح العلاج علي نفقة الدولة بها لخدمة المواطنين.