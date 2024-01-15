استقرار سعر طن الذرة الصفراء اليوم.. توقعات بانخفاضها في رمضان

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن سعر طن الذرة الصفراء اليوم، يشهد استقرارا ملحوظا منذ بداية الأسبوع الجاري، تزامنا مع تراجع أسعار الأعلاف، ما ساهم في هبوط أسعار الدواجن، وهناك توقعات باستمرار حالة ثبات الأسعار، وخاصة مع بدء شهر رمضان المبارك 2024.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن سعر طن الذرة الصفراء اليوم يسجل 15000 جنيه، فيما يبلغ سعر طن الذرة الصفراء الأوكراني 13700 جنيه، فيما وصل سعر طن الصويا المحلي 44% إلى 31800 جنيه، أما سعر طن الصويا المحلي 46% يبلغ 33300 جنيه، كما وصل سعر القمح الأوكراني 11.5% إلى 15400 جنيه، فيما يبلغ سعر 11.5% الروسي 15600 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار إلى أن سعر طن العلف البادي 23% يبلغ 23500 جنيه، فيما يسجل سعر العلف النامي 21% نحو 23300 جنيه، أما سعر طن العلف الناهي 19% يصل إلى 22800 جنيه، ويبلغ سعر العلف البادي الناهي 22600 جنيه.