تراجع كبير في قيمة طن العلف اليوم الاثنين.. وتوقعات بانخفاض أسعار الدواجن

سجلت أسعار الأعلاف تراجعا بقيمة 2000 جنيه للطن، حيث بلغ متوسط سعر فول الصويا نحو 28 ألف جنيه للطن مقابل 30 ألف جنيه الأسبوع الماضي، فيما بلغ سعر الذرة الصفراء نحو 13 ألفا و500 جنيه مقابل 15 ألفا و500 جنيه بداية الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

تراجع أسعار الأعلاف سيبنعكس على أسعار الدواجن والبيض

وتوقع الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة، مزيدا من التراجع في الأسعار خلال الأيام المقبلة نتيجة تراجع الطلب، مؤكدا أنّ تراجع أسعار الأعلاف سينعكس على أسعار الدواجن والبيض، مشيرا إلى أنّ إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى نحو 1.6 مليار طائر سنويا يكفي الاستهلاك المحلي بنسبة تزيد عن 90%.

وتابع السيد أنّ أسعار الدواجن اليوم سجلت نحو 64 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك النهائي في حدود 74 جنيها، بينما سجل سعر الكتكوت نحو 30 جنيها، وكيلو الأمهات البيضاء سجل نحو 65 جنيها.

الإفراج الجمركي عن الأعلاف

وتستهدف الدولة توفير كميات من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة، تشجيعا لأصحاب المشروعات الداجنة للالتزام بخفض الأسعار، ووفقا لما أعلنته وزارة الزراعة، فإنّ الفترة الماضية شهدت الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بشكل متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث جرى الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 60 مليون دولار، شمل 88 ألف طن ذرة و33 ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف بنحو 3.6 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه في الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي 4.1 مليار دولار.