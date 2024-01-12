انخفاض أسعار البصل والخضراوات اليوم الجمعة 12-1-2024 في الأسواق

انخفاض ملحوظ شهده سعر كيلو البصل، وعددا من الخضراوات اليوم الجمعة 12-1-2024 في مصر، خاصة بالأسواق المحلية، لتوافرها بكميات جيدة في الأسواق، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية والتابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البصل اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار البصل وبعض الخضراوات اليوم الجمعة 12-1-2024، في الأسواق، كالتالي:

سعر البصل اليوم

انخفض سعر البصل اليوم الجمعة في الأسواق بنحو 3.29%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 27 جنيها.

انخفض سعر البامية اليوم الجمعة في الأسواق، بنحو 4.24%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 38 جنيها.

سجل سعر البطاطا اليوم الجمعة في الأسواق، الكيلو نحو 8.49 جنيه.

أسعار الخضراوات اليوم

سجل سعر البسلة اليوم الجمعة في الأسواق 29 جنيها.

وسجل سعر الفلفل الرومي 14.97 جنيه.

سجل سعر الفاصوليا الخضراء 17 جنيها.