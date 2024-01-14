«الزراعة» تصدر حزمة توصيات لمزارعي العنب.. بينها «مكافحة البياض الدقيقي»

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين، عن عدّة توصيات مهمة خلال الموسم الحالي لمزارعي العنب لتطبيقها في النصف الثاني من يناير الحالي.

وجاءت توصيات معهد بحوث البساتين، كما يلي.

- زيادة معدلات الري بالمياه قبيل الرش بكاسرات سكون البراعم.

عدم استخدام كاسرات سكون البراعم إلا بعد إجراء عملية التقليم

- عدم استخدام كاسرات سكون البراعم إلا بعد إجراء عملية التقليم، على أن يتم رش القصبات والدوابر الثمرية وتغطية جميع عيون البراعم للتبكير بالمحصول.

- الخدمة الشتوية لأشجار العنب بإضافة السماد العضوي وسلفات النشادر للأشجار التي يزيد عمرها عن 10 أعوام وسلفات بوتاسيوم والتسميد لأشجار العنب التي تروى بالتنقيط بجرعات تنشطية في الرية الأولى، مع إضافة 1/2 كيلو سلفات نشادر في الرية الثانية.

– إضافة لتر حامض أميني للفدان لمدة شهر خلال عملية الرية الخامسة.

– إضافة لتر «حامض هيوميك» ولتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم مع 1 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما.

التسميد الورقي بالرش بمعدل مرة كل شهر

- عقب تفتح البراعم يتم التسميد الورقي بالرش بمعدل مرة كل شهر وحال ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر، على أن يتم الرش بمعدل 300 جرام حديد مخلبي مضاف عليه 150 جرام زنك مخلبي.

- مكافحة البياض الدقيقي بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء مضافا إليه نصف سم مادة ناشرة لكل لتر مياه.

- فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق أشجار العنب من البداية قبل انتشار الإصابة.

- التخلص من نباتات المثنان الذي يعتبر العائل الثاني لدودة ثمار العنب.