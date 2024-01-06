تنبيه من «الزراعة» للتعامل مع محاصيل العنب والمشمش والبرقوق

أكد مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء تسجيل ساعات برودة متسارعة في عدد من المناطق بالمحافظات، ما يبشر ببداية تسجيل ساعات السكون «سبات البراعم في الأغصان»، الضرورية لأشجار الفاكهة متساقطة الأوراق، مثل: العنب والبرقوم والمشمش والخوخ.

انخفاض كبير في درجات الحرارة ليلاً ما دون الـ10 درجات مئوية

وقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، إن عدد ساعات البرودة المسجلة حتى أمس، كانت أقل من 10 درجات مئوية، وهي أقل نوعاً ما لمثل هذا الوقت من الموسم المناخي الشتوي، لكن متوقع بداية من اليوم السبت وخلال هذا الأسبوع أن يحدث انخفاض كبير في درجات الحرارة ليلاً ما دون الـ10 درجات مئوية، وبالتالي متوقع هذا الأسبوع أن يكون لدينا 50 ساعة إضافية على الأقل، لتقترب ساعات البرودة المتراكمة من 200 ساعة في الظهير الصحراوي لمحافظات الوادي والدلتا، لكنها رغم ذلك ما زالت أقل من المعدل لمثل هذا الوقت من فصل الشتاء في فصول الشتاء الطبيعية.

أكد فهيم لـ«الوطن» ضرورة عدم الاستعجال تحت أي سبب في المعاملة بكاسرات السكون في الأشجار متساقطة الأوراق وخاصة العنب، مشيرا إلى عدم التبكير في التغطية بالبلاستيك في مزارع العنب المغطاة.

عدم استعجال المعاملة أو الرش بمثبتات التزهير والعقد

حذر من استعجال المعاملة أو الرش بمثبتات التزهير والعقد بجرعات أو عدد مرات أعلى من اللازم، حتى لا يحدث زيادة غير طبيعية في الحمل، وبالتالي يكون الحمل فوق طاقة الأشجار، فيؤدي إلى مشكلة في التحجيم أو التلوين فيما بعد.

تابع بأن ذلك يؤدي إلى نقص كبير في البوتاسيوم، وظهور أعراض النقص على الأوراق والثمار، ويؤدي أيضا إلى قلة المخزون من الكربوهيدرات، خصوصا وقت التحول الزهري، كما يؤدي إلى زيادة نسبة الأزهار المذكرة مختزلة المبيض، وبالتالي قلة المحصول وعدم انتظام الحمل في الموسم التالي.