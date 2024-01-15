أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في المحافظات.. تخفيضات كبيرة على كل السلع

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يهتم الآلاف من المواطنين بمعرفة أماكن أهلا رمضان 2024 في المحافظات، والتي سيُطرح من خلالها السلع الغذائية واللحوم والياميش بأسعار مخفضة عن مثليتها في الأسواق الخارجية، إذ تستعد مديريات التموين والتجارة الداخلية لافتتاح هذه المعارض خلال شهر فبراير المُقبل.

وتنشر «الوطن» أماكن أهلا رمضان 2024 في المحافظات، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الإسماعيلية

وتتواجد معارض أهلا رمضان في الإسماعيلية على النحو التالي:

- معرض في قرية نفيسة بدائرة مركز الإسماعيلية.

- معرض في قرية أبو عطوة.

- معرض في قرية عين غصين.

- معرض مركز أبوصوير ومترص بمركز القصاصين.

- معرض بمركز التل الكبير.

- معرض في مركز فاي.

- معرض في مدينة القنطرة شرق.

- معرض في القنطرة غرب.

أماكن معرض أهلا رمضان في الشرقية

وتتواجد أماكن أهلا رمضان في الشرقية على النحو الآتي:

- منفذ معرض أهلا رمضان في شارع الفراخة بالزقازيق.

- منفذ بمركز ومدينة الحسينية بالقرب من مجلس المدينة.

- شوادر بمركز الحسينية.

- مركز أهلا رمضان بمنيا القمح.

- أهلا رمضان بالعاشر من رمضان.

- معرض أهلا رمضان بمدينة أبو كبير.

معارض أهلا رمضان في قنا

أما معارض أهلا رمضان في قنا فتتواجد على النحو الآتي:

- معرض أهلا رمضان في ميدان الساعة في مدينة قنا.

- معرض أهلا رمضان بجوار مدرسة الشهيد بقنا.

- معرض أهلا رمضان بمجمع الشركة المصرية بجوار بنك القاهرة في مدينة قنا.

- معرض أهلا رمضان 2024 في مقر الجمعية المصرية في منطقة حي المصالح.

- معرض أهلا رمضان في مدينة قوص بجوار بنك مصر.

- معرض أهلا رمضان في مدينة قفط.

- معرض أهلا رمضان على طريق «مصر- أسوان» الزراعي أمام مدينة دشنا.

- معرضا أهلا رمضان في مدينة نجع حمادي.

- معرض أهلا رمضان في مدينة فرشوط بالقرب من مقر مجلس المدينة.

- معرض أهلا رمضان 2024 في مدينة أبوتشت.

معارض أهلا رمضان في الدقهلية

وتضمنت خريطة معارض أهلا رمضان في الدقهلية على النحو الآتي:

- مركز السنبلاوين

- مركز المنصورة

- مركز شربين

- مركز طلخا

- مركز بني عبيد

- مركز بلقاس

- مركز دكرنس

- مركز تمي الأمديد

- مركز منية النصر

- مركز المطرية

- مركز المنزلة

- مركز الجمالية.

أماكن معارض أهلا رمضان في الغربية

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إقامة منافذ متحركة ضمن أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في جميع مدن ومراكز المحافظة، إلى جانب السيارات المتنقلة، والتي من المقرر افتتاحها منتصف شهر فبراير المقبل.

أماكن أهلا رمضان 2024 في القليوبية

وتشمل أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة القليوبية شارع فريد ندا ببنها، ومعرض ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، إلى جانب معارض في مدن الخانكة وكفر شكر طوخ والقناطر الخيرية، ومعارض أخرى.