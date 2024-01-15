متى موعد ليلة الإسراء والمعراج؟.. المفتي يسرد اختلاف العلماء في 5 أشهر

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن هناك اختلاف بين عدد من العلماء في تحديد وقت و موعد ليلة الإسراء والمعراج، موضحا أن هذه الاختلاف شمل نحو 5 أشهر لكنه أكد في الوقت ذاته المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ.

موعد ليلة الإسراء والمعراج

وبخصوص موعد ليلة الإسراء والمعراج، أوضح مفتي الجمهورية، في فتوى عبر موقع دار الإفتاء، أنّ الحافظ السيوطي حكى ما يزيد على خمسة عشر قولًا؛ أشهرُها: أنه كان في شهر رجب، ثم سرد اختلاف عدد من العلماء في تحديد موعد هذه الليلة المباركة كالتالي:

1- حيث الحافظ السيوطي قال في "الآية الكبرى في شرح قصة الإسرا": وأما الشهر الذي كان فيه: فالذي رجَّحه الإمام ابن المنير على قوله في السنة ربيع الآخر، وجزم به الإمام النووي في "شرح مسلم".

2- على القول الأول في ربيع الأول، وجزم به النووي في فتاويه.

3- وقيل: في رجب وجزم به في "الروضة".

4- وقال الإمام الواقدي: في رمضان.

5- والإمام الماوردي في شوال، لكن المشهور أنه في رجب.

ليلة السابع والعشرين من رجب

وأشار الدكتور شوقي علام إلى ما نقله عدد من العلماء تأكيدا أن موعد ليلة الإسراء والمعراج كانت في شهر رجب، حيث تابع: ما نقله الإمام أبو حيان في تفسيره «البحر المحيط» عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنه كان قبل الهجرة بعام ونصف؛ في رجب، وجزم بذلك الإمام ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز»، فقال: وكان ذلك في رجب، وهو ما قال به الإمامان ابن قُتَيْبة وابن عبد البر المالكي؛ كما ذكر الحافظ القسطلاني في «المواهب اللدنية»، والعلامةُ الدياربكريُّ في «تاريخ الخميس».

أما عن تخصيص ليلة السابع والعشرين من رجب بأنها ليلة الإسراء والمعراج، قال المفتي: وتعيَّينُ الإسراء والمعراج بالسابع والعشرين من شهر رجب: حكاه كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا، لافتا إلى أنه مع اختلاف العلماء في تحديد وقت الإسراء «إلا أنهم جعلوا تتابع الأمة على الاحتفال بذكراه في السابع والعشرين من رجب شاهدًا على رجحان هذا القول ودليلًا على غلبة الظَّنِّ بصحَّتِه» بحسب تعبيره.

وبناء على ما ذكره المفتي من ترجيحه لموعد ليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب، فإن هذه الليلة تحل هذا العام مساء يوم 26 رجب 1445 التي توافق يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، واليوم التالي لها الخميس 27 من رجب 1445 هجريا الموافق 8 فبراير 2024 ميلاديا.