رمضان عبدالمعز: الرسول صلى ركعتين في سيناء خلال رحلة الإسراء والمعراج

قال الشيخ رمضان عبدالمعز إن من نعم الله عز وجل علينا إن رمضان ليس فقط شهر الصيام وتلاوة القرآن الكريم، ولكن شهر أيضا الانتصارات، وهذا كرم الله علينا، فلا يجب علينا أن ننسى بأن العاشر من رمضان حدث فيه حرب التحرير، عندما اغتصب العدو مننا أرض سيناء الحبيبة، والتي وطأتها أقدام الأنبياء.

وما النصر إلا من عند الله

وأضاف «عبدالمعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، أن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام خلال رحلة الإسراء سافر بالبراق من المسجد الحرام للمسجد الأقصى مع سيدنا جبريل، والبراق عبارة عن دابة فوق الحمار ودون البغل لونها أبيض، وتضع حافرها عند منتهى بصرها أي سرعة الضوء تقريبا.

سيناء في رحلة الإسراء والمعراج

ولفت إلى أن الرسول في طريقه من المسجد الحرام للمسجد الأقصى بفلسطين، طلب منه جبريل أن ينزل لأداء ركعتين، فنزل في مكان به نخل، وقال له إن هذه طيبة أي المدينة التي ستهاجر لها، ثم أكمل الرحلة، ثم قال له انزل صلي في هذا الوادي، فقال له إن هذا هو الوادي المقدس طوى في سيناء.