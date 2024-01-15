أصالة تطرح برومو الجزء الثاني من ألبومها الجديد «لحقت نفسي»

طرحت الفنانة أصالة برومو الجزء الثاني من ألبومها الغنائي الجديد «لحقت نفسي»، وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

أصالة تطرح برومو الجزء الثاني من ألبومها الجديد

وظهرت الفنانة أصالة في البرومو الذي يتضمن لقطات من فيديو كليب جديد تقدمه، وهى تقول: «صولا، في خزانتي صندوق»، وعلقت: «الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي لأيقونة الشرق أصالة قريبا».

يذكر أن الفنانة أصالة طرحت مؤخرا أول 6 أغاني من ألبومها الغنائي الجديد «لحقت نفسي»، ومنها أغنية الأخبار الحلوة، ورجل مثالي، ولما بنتجاهل، وفوق ومارس أبريل ومانجا».