طارق الجنايني لـ«الوطن»: لا يوجد دويتو يجمع أصالة وكزبرة.. كله هزار

حرص طارق الجنايني، منتج فيلم الحريفة، بإنهاء الجدل المثار، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن تقديم أصالة أغنية مع مؤدي المهرجانات كزبرة.

وقال الجنايني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا يوجد دويتو يجمع أصالة وكزبرة، خلال أحداث الفيلم، نافيا ما يتداول نهائيا، موضحا: ده كله هزار.

العرض الخاص للفيلم

ووصل العرض الخاص كل من خالد الذهبي، نجل الفنانة أصالة، أحمد غزي، كزبرة، المنتج طارق الجنايني، المخرج روؤف السيد، والمؤلف إياد صالح، والمقام بإحدى السينمات، في منطقة السادس من أكتوبر.

أول تجربة تمثيلية

فيلم الحريفة، يسجل التجربة التمثيلية الأولى للعديد من المشاركين في بطولته، من أبرزهم أحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، كزبرة.