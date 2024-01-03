خالد الذهبي يكشف سبب غياب والدته «أصالة» عن العرض الخاص لفيلم «الحريفة»

كشف الفنان خالد الذهبي، نجل الفنانة أصالة، عن سبب غياب والدته عن العرض الخاص لفيلمه الجديد «الحريفة»، الذي أقيم منذ قليل بإحدى السينمات في مدينة 6 أكتوبر.

وقال «الذهبي» لـ«الوطن»، إن «أصالة»، غابت عن العرض الخاص للفيلم، بسبب تعرضها للإرهاق من ضغوط العمل.

وأقيم العرض الخاص لفيلم «الحريفة»، بحضور عدد كبير من أبطاله، أبرزهم نور النبوي، خالد الذهبي نجل الفنانة أصالة، أحمد غزي، كزبرة، المنتج طارق الجنايني، المخرج روؤف السيد، والمؤلف إياد صالح، الكابتن أحمد حسام ميدو، الكابتن عبد الستار صبري.