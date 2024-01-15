«رياضة الإسكندرية»: الاهتمام بالنشاط الديني في مراكز الشباب لرفع وعي الأطفال

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تحرص على المشاركة في تأسيس الأطفال من أعضاء مراكز الشباب دينياً وأخلاقيا، وتنشر الوعي الديني في مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة ورفع وعي الأطفال والشباب بأمورهم الدينية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المختلفة.

تحفيظ القرآن للأطفال

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه ضمن الأنشطة الدينية، نفذ مركز شباب الناصرية التابع لفرع شباب العامرية، حلقات تحفيظ القرآن الكريم والتسميع على ما سبق للأطفال، من خلال شيوخ الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف بالإسكندرية، وحث الأطفال على أهمية حفظ القرآن الكريم والتحلي بسنة النبي محمد.

جيل قوي ومثقف

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف، أن الاهتمام بالأنشطة الدينية يأتي في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بقيام مراكز الشباب بأدوارها وجعلها مراكز خدمة مجتمعية وتوسيع قاعدة المستفيدين في مختلف المجالات الحياتية لتأسيس جيل قوي رياضيا ومثقف دينيا ويتسم بأخلاق الإسلام الوسطي.