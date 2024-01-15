716 مسجدا تستضيف مبادرة «حصن طفلك بالقرآن» في الشرقية

يستعد 716 مسجدًا بمحافظة الشرقية، لاستضافة مبادرة «حصن طفلك بالقرآن»، بالتزامن مع بدء إجازة نصف العام، أواخر يناير الجاري، والتي تتضمن شرح وتفسير بعض آيات الذكر الحكيم تشجيعًا لتعلمه.

وكشف الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية عن انطلاق مبادرة «حصن طفلك بالقرآن» في عدد 716 مسجدا على مستوى المحافظة لمدة أسبوعين، مشددًا على اهتمام وزارة الأوقاف بتعليم القرآن الكريم وبناء وعي الطفل كاملا سليما ومنضبطا.

بناء طفل واع فكريا

وقال الدكتور محمد إبراهيم في حديث خاص لـ«الوطن»، إن المبادرة أطلقتها وزارة الأوقاف في مساجد الجمهورية، وحظت الشرقية باستضافتها في عدد 716 مسجدا على مستوى جميع المراكز، لتعليم الأطفال وبناء وعي سليم وفكر مستنير بتعاليم الإسلام السمحة.

وتابع: «تنطلق حصن طفلك لمدة أسبوعين من 27 يناير الجاري في 716 مسجدًا بالشرقية جرى الإعلان عن أسمائها وأماكنها مسبقا، على أن تكون خلال العطلة الرسمية لإجازة نصف العام، وتقام من السبت إلى الخميس بعد صلاة العصر، وتتضمن تناول شرح وتفسير الجزء الـ30 من القرآن الكريم وتوضيح معانيه».

توعية الجمهور بالمبادرة

ولفت الدكتور محمد إبراهيم إلى تكليف كل إمام مسجد مشارك بمبادرة «حصن طفلك» بعمل إعلان خاص يوضح أهداف الحملة لتعميم الفائدة ولمعرفة المواطنين بها، والإقبال عليها.