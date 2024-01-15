«شيكابالا.. المتمرد النبيل».. كتاب لـ أشرف بيدس يرصد مسيرة الساحر الأسمر

صدر كتاب «شيكابالا.. المتمرد النبيل»، للكاتب أشرف بيدس، عن دار سما للنشر والتوزيع، بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55.

ويقع الكتاب في 268 صفحة من الحجم المتوسط، حيث يتناول سيرة الفهد الأسمر «شيكابالا» الكروية، بدءً من نادي الموهوبين في أسوان، ولعب الكرة في قرية الحصايا بمركز إدفو في محافظة أسوان مسقط رأسه، وصولا إلى نادي الزمالك، ثم احترافه في باوك اليوناني وعودته، واقترابه من الانضمام إلى النادي الأهلي، ثم عودته مرة أخرى للقلعة البيضاء، ثم الاحتراف في نادي الوصل الاماراتي، وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

رحلة شيكابالا مع كرة القدم

كما يتناول الكتاب، رحلة «شيكا» مع الإسماعيلي المصري، والرائد السعودي، والعودة مرة ثانية لليونان مع أبولون سيمرنى، ثم الرجوع الأخير إلى القلعة البيضاء.

ويفتح الكتاب سراديب الحكايات حول الفتى الأسمر بما له وما عليه، ويحتفي به كونه أحد رموز نادي الزمالك، وواحدًا من «كباتنه» التاريخيين، كما يرصد المعارك التي خاضها شيكابالا مع الإعلام الرياضي، ويكشف عن آراء خبراء الكرة من مصر والوطن العربي والعالم، حول موهبة شيكابالا الفذة، بصفته أحرف من أنجبته الملاعب المصرية.

ويحتوي الكتاب، جزء خاص بمصطلحات كرة القدم، والأغنيات التي تغنت بها الجماهير، وهو سيرة كروية للفتى الأسمر، تقديرا لما قدمه للجماهير من متعة، وفي المقابل احتفى بكم من الحب والتشجيع من جماهير الزمالك بصورة فاقت كل ما هو متوقع، وأصبح من العسير أن يحتل نجم آخر تلك المكانة التي حظي بها الآباتشي الملهم الساحر شيكابالا.

شيكابالا الساحر الفذ

وجاء على غلاف الكتاب: «المهنة لاعب كرة قدم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون غير ذلك، تخيل معي لو لم يكن لاعبا ساحرا وفذا، ماذا كان يمكن أن يكون؟ طبيبا مثلا.. مهندس.. حتى الخيال يسخر من السؤال ويردنا إلى المستطيل الأخضر، كي نرى الواقع والذي لا يمكن تغييره أو تذويقه على سبيل الخداع».

هو لاعب كرة قدم، وحالة غير مسبوقة لا تقلد ولا تستنسخ، فهو يملك أسرار ومفاتيح الساحرة المستديرة.. الشكل ينطبق على الصورة، والصورة تتوافق مع الشكل، فلا خداع في الأمر.. هو أحرف حريف، وأمهر من أنجبتهم الكرة المصرية، المشجع اللاعب، أو اللاعب المشجع، إنه الآباتشي الهادر الفنام الملهم.. عن شيكابالا نتحدث.