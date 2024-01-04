صنع في ميت عقبة.. احتفال مبابي وحكيمي على طريقة شيكابالا وزيزو يتصدر التريند

على ملعب «بارك دي برانس»، وبعد 4 أيام فقط من بداية سنة 2024، كان باريس سان جيرمان على موعد مع التتويج بأول بطولات العام الجديد، بعدما حصد لقب السوبر الفرنسي، للمرة الـ12 في تاريخه، بالفوز على تولوز في المباىاة النهائية بهدفين نظيفين.

لقطة طريفة شهدها احتفال الثنائي كيليان مبابي وأشرف حكيمي، بهدف المهاجم الفرنسي الثاني، الذي عزز به تقدم فريقه وساهم في منحه اللقب، والذي أعاد للأذهان واقعة شهيرة كان بطلاها ثنائي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو.

احتفال مبابي وحكيمي على طريقة شيكابالا وزيزو

«تمثيل مشاجرة بالأيدي»، بهذه الطريقة اختار مبابي الاحتفال مع زميله حكيمي عقب تسجيله أول أهدافه في العام الجديد، وهي نفس الطريقة التي احتفل بها ثنائي الزمالك من قبل، للرد على شائعات مشاجرة وقعت بينهما في القلعة البيضاء.

ماذا قالت جماهير الزمالك على احتفال مبابي وحكيمي على طريقة شيكابالا وزيزو؟

احتفال ثنائي باريس سان جيرمان، لاقى ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، حيث انهالت آلاف التعليقات من جانب جماهير الزمالك على احتفال ثنائي الفريق الفرنسي، على طريقة شيكابالا وزيزو.

«الزمالك يرسم الخط والعالم يمشي عليه»، هكذا علق أحد مشجعي الزمالك على صورة احتفال حكيمي ومبابي التي انتشرت كالنار في الهشيم عقب نهاية لقاء نهائي السوبر الفرنسي، بينما رد آخر: «احنا الأصل»، وكتب مشجع آخر: «عشان العالم كله يعرف الزمالك موجود في كل حتة»، ورد آخر: «صنع في ميت عقبة».