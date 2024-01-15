سارة نخلة تعلن خطوبتها على شاب تقدم لها بطريقة رومانسية (فيديو)

أعلنت الفنانة سارة نخلها خطوبتها على شاب تقدم لها أمام البحر، وشاركت جمهورها فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أوضحت من خلاله طريقة التعارف عليهما.

سارة نخلة توافق على خطبتها

وظهرت سارة نخلة خلال الفيديو وهي توافق على الخطوبة بعد أن تقدم لها أمام البحر، وعلقت على الفيديو عبر حسابها قائلة: «أنا وافقت»، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور متمنين لها حياة جديدة وسعيدة.

معلومات عن الفنانة سارة نخلة

ممثلة ومذيعة سورية، درست كلية الصيدلة ثم انتقلت إلى مصر في عام 2013، رفض أهلها توجهها إلى الوسط الفني، ولكنها وجدت تشجيع من والدتها ثم بدأت العمل مذيعة ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال سوريا ومن بعدها ملكة جمال العرب، وحصلت على لقب وصيفة ملكة جمال العرب 2015.

شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل «كلبش» ومسلسل «حكايتي» الذي قدم عام 2019، وتنطلق الأحداث في إطار من التشويق الدرامي المثير.