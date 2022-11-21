سارة نخلة: أفلام مهرجان القاهرة السينمائي فرصة لعرض مختلف الثقافات

قالت الفنانة سارة نخلة، إنها تحرص على انتقاء الأعمال الفنية التي تشارك بها، ولا تفكر في مسألة التواجد فقط، من أجل التواجد، طالما لا تحتاج للقيام بذلك، ولا توجد لديها حاجة للمال، مع رفض نصائح البعض لها بضرورة الاستمرار في الظهور حتى لا ينساها الجمهور.

وأضافت «نخلة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها تحرص على المشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، ومتابعة الأفلام المشاركة في مختلف المسابقات، والتعرف على ثقافات الدول الأخرى عن قرب.

الفنان يسعد بالتكريمات

وقالت سارة نخلة، إن الفنان دائمًا ما تسعده التكريمات التي يحصل عليها خصوصًا من مهرجانات دولية مثل «القاهرة السينمائي»: «بشعر بفرحة وسعادة عندما أشاهد تكريمات النجوم الكبار والشباب أيضًا، وأتمنى الوصول لهذه المكانة».

حفل الختام مساء الثلاثاء

ومن المقرر أن يختتم مهرجان القاهرة السينمائي، دورته الـ44 مساء غدا الثلاثاء، بعد أيام من الفاعليات التي انطلقت الأسبوع الماضي، وشهد حفل الافتتاح تكريم المخرج المجري بيلا تار، والفنانة لبلبة، والمخرجة كاملة أبو ذكري.

كما شهدت فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي، عرض عدد كبير من الأفلام التي تنافس في عدد من المسابقات منها الدولية وآفاق عربية والأفلام القصيرة، بخلاف العروض الخاصة.